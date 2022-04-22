«Мы не хотим прекращать торговлю с Европой, это касается и нефтегазового экспорта из нашей страны, и президент чётко это обозначил. Всё зависит исключительно от благонадёжности европейских стран как потребителей нашего газа и наши условия очень просты — расчёт исключительно в нашей национальной валюте. Более того, одна из стран Евросоюза — Венгрия уже объявила, что согласна рассчитываться за наши энергоносители в рублях. Так что условия очень просты — вы платите в рублях, мы поставляем энергоносители. Если платежей по нашей схеме не будет, то и энергоносителей не будет», — сказал Кравченко.