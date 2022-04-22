В Нидерландах заморозили российские активы на €632 млн

Банки Нидерландов заморозили российские активы на сумму €632 млн и заблокировали операции ещё на €274 млн. Об этом говорится в отчёте министра иностранных дел страны Вопке Хукстры, направленном в национальный парламент. В документе глава МИД также опроверг предположения о том, что попавшие под санкции россияне распоряжаются своими активами в Нидерландах.

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По данным Хукстры, на особый контроль взята ситуация с 20 яхтами, в отношении которых есть подозрения о связи с россиянами. Эти суда не могут покидать территорию страны, доставляться или передаваться владельцам из-за санкций, введённых в отношении России. Голландские таможенные органы проверили уже 33 500 контейнеров и рассмотрели 63 000 деклараций на экспорт товаров, чтобы убедиться, что грузы не нарушают санкции.

В отчёте Хукстра также опроверг утверждения о том, что россияне из санкционных списков уклоняются от введённых против них ограничений в Нидерландах.

«Расследования и проверки указывают на отсутствие незамороженных активов в существенных масштабах находящихся под санкциями лиц», — отметил министр.

Ранее бывшего главу МИД Нидерландов Стефа Блока назначили координатором по соблюдению и контролю за выполнением санкций в отношении России. В его обязанности входит координация деятельности профильных министерств, ведомств и организаций, направленных на заморозку российских активов, блокировку финансовых операций и конфискацию объектов движимого и недвижимого имущества.