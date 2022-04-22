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1 час назад

Польша решила расторгнуть контракты на поставку российской нефти

Лера Букина

Польша собирается расторгнуть контракты на поставку российской нефти, заключенные ранее. Об этом заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Wnet, передает РИА Новости.

Польша решила расторгнуть нефтяные контракты с Москвой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально, — подчеркнул Наимский.

Он также отметил, что сейчас НПЗ в Гданьске и Плоцке в год перерабатывают в среднем 26–27 млн тонн нефти. Из этого объема примерно 60% приходится на нефть, которая приобретается в России. В этой связи, по словам Наимского, нефтеперерабатывающие заводы Польши столкнутся из-за такого шага с убытками.

Названо условие для прекращения Россией поставок газа Европе

«Это, конечно, будет дорого, потому что изменение контрактов в ситуации, когда многие другие покупатели будут искать источник нефти, приведёт к тому, что цена временно по крайней мере вырастет», — заявил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что Варшава намерена в ближайшие месяцы запретить поставки газа и угля из России. Он подчеркнул, что власти страны готовы пойти на такой шаг вопреки решению ЕС. Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о неготовности союза вводить централизованные ограничения на поставку нефти и газа из РФ.

Экономика,Жозеп Боррель,Петр Наимский,ЕС,
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