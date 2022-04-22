Польша решила расторгнуть нефтяные контракты с Москвой

Польша собирается расторгнуть контракты на поставку российской нефти, заключенные ранее. Об этом заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Wnet, передает РИА Новости.

«Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально, — подчеркнул Наимский.

Он также отметил, что сейчас НПЗ в Гданьске и Плоцке в год перерабатывают в среднем 26–27 млн тонн нефти. Из этого объема примерно 60% приходится на нефть, которая приобретается в России. В этой связи, по словам Наимского, нефтеперерабатывающие заводы Польши столкнутся из-за такого шага с убытками.

«Это, конечно, будет дорого, потому что изменение контрактов в ситуации, когда многие другие покупатели будут искать источник нефти, приведёт к тому, что цена временно по крайней мере вырастет», — заявил он.