Финляндия решила ограничить импорт электроэнергии из России

Компания Fingrid, управляющая электросетями Финляндии, намерена с 24 апреля ограничить пропускную способность в трансграничных энергосетях с Россией. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Fingrid ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией с 01:00 24 апреля 2022 года, в результате чего импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Балтии не намерены приобретать российский газ. Латвия, Литва и Эстония сейчас не импортируют газ из России и в дальнейшем будут сотрудничать, чтобы обеспечить достаточное количество газа без российских поставок.