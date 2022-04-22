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49 минут назад

Раскрыта хитрость Запада с российской нефтью

Вероника Полынина

Западные страны покупают российскую нефть, скрывая ее происхождение. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal, изучив маршруты танкеров, передает ТАСС.

Раскрыта хитрость Запада с российской нефтью
Фото: ТАССТАСС

Экспорт российской нефти в Евросоюз вырос в апреле до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,3 млн баррелей в сутки в марте. Большая часть этого объема в российских портах загружалась на танкеры с пометкой «пункт назначения неизвестен». Издание выяснило, что в апреле в России на такие танкеры было загружено 11,1 млн баррелей сырой нефти. Это больше, чем было отправлено в любую из стран, покупающих нефть в РФ.

Опрошенные WSJ аналитики и трейдеры считают, что пометка «пункт назначения неизвестен» говорит о том, что нефть прибывает на более крупные суда, где она смешивается с нефтью из других источников, для того чтобы скрыть происхождение топлива.

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С помощью интернет-ресурсов, отслеживающих движение танкеров, издание узнало, что на прошлой неделе у берегов Гибралтара на судно, следовавшее из южнокорейского Инчхона в нидерландский Роттердам, была загружена нефть с трех танкеров, прибывших из портов Приморска и Усть-Луги.

На рынке также предлагается Туркменская и Латвийская нефтяные смеси, которые содержат большое количество российской нефти.

Запрет на покупку нефти из России действует в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Европейские страны только обсуждают эмбарго на российскую нефть, однако отдельные государства уже заявили, что полностью остановили покупку топлива в РФ.

Экономика,ЕС,
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