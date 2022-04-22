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1 час назад

«Цены сильно вырастут»: Эксперт о возвращении челночного бизнеса в РФ

Семён Капранов
Михаил Бурмистровэксперт

Генеральный директор INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров в разговоре с «Рамблером» прокомментировал прогноз Банка России, согласно которому в стране при восстановлении альтернативных поставок из-за рубежа вырастет роль «челночного» бизнеса.

Здесь вопрос не столько о челночестве в целом, сколько о том, что сейчас в условиях ухода из России целого ряда международных брендов открывается окно возможностей с точки зрения параллельного импорта (ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака - прим. ред). И это означает, что нужно будет везти товары из других стран - Китая, Казахстана, возможно, других. И здесь, в первую очередь, видится ниша для дистрибьюторских компаний, но в то же время есть определенный потенциал и для малого бизнеса. Мы понимаем, что под малый бизнес будут формировать магазины или те или иные торговые объекты, это формат работы как у селлеров на маркетплейсах. Будет формироваться определенный товарный запас, далее товары будут продавать под известными и узнаваемыми брендами. С минимальной конкуренцией. Потому что целый ряд крупных игроков по определенным причинам торговать ими не будет. Это хорошая возможность для малого бизнеса, тем более сейчас нет необходимости открывать ларек или что-то еще, вполне достаточно провести работу с ключевыми маркетплейсами. Наибольшей популярностью будут пользоваться детские товары, одежда, электроника, бытовая техника. Конечно, отдельный большой сегмент - это то, что касается люкса.

Что касается цен - если официально продукт в Россию не поставляется, то у него как такового цены нет. Если сравнивать с теми ценами, которые были до ухода международных компаний с рынка, то, скорее всего, мы будем видеть повышение. Насколько цены будут высокими? Мы должны понимать, что это будет плюс-минус цена, например, в Китае плюс определенная маржа, плюс логистические издержки. Поэтому цены достаточно сильно вырастут. Особенно это будет заметно по предметам роскоши. Если раньше китайцы приезжали к нам, чтобы покупать предметы роскоши, потому что в России, как и в Италии, на них были самые низкие цены, то сейчас будет обратная ситуация в этом плане.
Михаил Бурмистров
Михаил БурмистровГенеральный директор «INFOLine-Аналитика»

Ранее Банк России в бюллетене «О чем говорят тренды» указал, что при восстановлении альтернативных поставок из-за рубежа вырастет роль «челноков» - предпринимателей, которые ввозят потребительские товары для продажи в розницу или мелким оптом. В то же время в ЦБ предупредили, что малые объемы закупок и усложнение логистики приведут к удорожанию такого импорта и невозможности в полном объеме заменить традиционных поставщиков.

Экономика,Михаил Бурмистров,Банк России,
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