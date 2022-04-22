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43 минуты назад

МВФ: Европа сможет обойтись без российского газа не дольше 6 месяцев

Газета.Ru

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что Европа сможет обходиться без российского газа не дольше шести месяцев, после чего европейская экономика ощутит негативное влияние от его отказа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство AFP.

Европе назвали срок наступления "негативных последствий" после отказа от российского газа
Фото: ТАССТАСС

"В течение следующих шести месяцев Европа может жить при полном отключении. В то же время, если бы отключение продлилось до зимы или даже более долгое время, это имело бы значительные негативные последствия", - сказал он.

По его словам, необходимо найти альтернативные источники поставок, а также снизить потребление энергоресурсов, чтобы "заранее накопить газ" и смягчить эффект от дальнейшего возможного отключения.

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Ранее Еврокомиссия направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против России санкции.

В нем также уточняется, что европейским импортерам газа не запрещено взаимодействие с "Газпромом" и "Газпромбанком" и открытие в этом банке счетов. До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС нет единства по отказу от российских нефти и газа.

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