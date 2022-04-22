В России будут продавать iPhone без согласия Apple

Минпромторг РФ составил список из более 200 брендов, продукцию которых можно будет завозить в страну вне зависимости от наличия разрешения со стороны владельцев, сообщают "Известия". В частности под "параллельный импорт" попадет продукция компаний Apple (телефоны, часы, наушники), Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP (у них - гаджеты и электроника), а также принтеры и сканеры от Huawei и Lenovo. Одежду и обувь разрешат ввозить в полной мере, без точечного подхода. В список включат машины Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, комплектующие и двигатели к ним от Mahle, Cummins, Wabco (датчики и блоки), Gates (приводные ремни и гидравлика), Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone (шины), Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania. Также в перечне будет промышленное оборудование от Caterpillar и упомянутого Siemens. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что ключевой целью ведомство ставит возможность импорта в РФ конкретной партии той продукции, на которую нанесли товарный знак и не разрешали завозить в страну. Ранее Минпромторг предлагал легализовать параллельный импорт для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России.