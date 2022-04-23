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55 минут назад

Белоруссия оценила риск технического дефолта

Lenta.ruиещё 2

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1» высказался о возможности объявления Западом технического дефолта страны. Об этом сообщает ТАСС.

Белоруссия оценила риск технического дефолта
Фото: ТАССТАСС

По его словам, западные санкции в отношении Минска были направлены на то, чтобы «часть платежей не проводить, объявить дефолт» и сказать, что в республике «не могут платить».

«Но грамотные люди разберутся, почему не могут платить. Я не думаю, что в этой ситуации надо бояться дефолта», — сказал он.

Глава ведомства не считает, что это «будет большой проблемой».

«Те, кто хочет с нами работать и получать от нас платежи, будут их получать дальше», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны Запада в желании «утопить» в войне Россию и Белоруссию. По его мнению, Запад хочет затяжного конфликта на Украине, несмотря на публичные заявления о стремлении к урегулированию. «Да не нужен им там мир никакой. Им нужна там война, и чем больше, тем лучше», — заявил он во время торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума.

Экономика,Александр Лукашенко,
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