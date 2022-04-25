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1 час назад

Аналитик назвал сильнее всех зависящую от российского газа страну ЕС

Lenta.ruиещё 3

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков назвал сильнее всех зависящую от российского газа страну Евросоюза (ЕС) в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик назвал сильнее всех зависящую от российского газа страну ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Юшкова, больше всех в ЕС от российского газа зависит экономика Германии. Если Евросоюз все же наложит санкции на газ из России, то именно эта страна окажется в самой тяжелой ситуации.

«Германия выступает крупнейшим покупателем российского газа и у нее нет ни одного СПГ-терминала, то есть, страна весь газ покупает только по трубопроводам», — пояснил эксперт.

Кроме России, газ в Германию по трубе поставляют Норвегия и Нидерланды. Вторая страна является нетто-импортером газа и экспортирует очень небольшой объем по старым контрактам, заключенным во времена больших объемов собственной добычи. Поэтому, по мнению Юшкова, найти сырье где-то еще крайне сложно.

В целом в Европе не хватает инфраструктуры, чтобы заместить российский газ. По словам аналитика, в прошлом году Россия поставила в Европу 150-155 миллиардов кубометров газа.

«И в тех странах, куда тянется российская труба, СПГ-мощностей для приема свободного было на 70 миллиардов кубов. То есть, все просто не влезет в СПГ-терминал», — заключил он.

Экономика,Экономика России,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,ЕС,
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