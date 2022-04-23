Соединенные Штаты и Европейский союз обсуждают методы снижения доходов России от поставок нефти в Евросоюз. Об этом в субботу, 23 апреля, пишет агентство Bloomberg.

По данным СМИ, переговоры США и ЕС проходят с целью подготовки наиболее «сильного удара» по российской экономике.

В качестве одной из мер рассматривается идея о применении расчетного механизма, который якобы может «удержать выручку РФ» от экспорта энергетических носителей.

Стороны также рассматривают возможность зафиксировать цену на поставки ресурсов из России.

В статье также говорится, что стороны хотят полностью отказаться от российской нефти, однако в Вашингтоне боятся роста доходов Кремля, передает РИА Новости.