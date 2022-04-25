Российские банки готовятся выпустить карты UnionPay

Крупнейшие российские банки готовятся выпустить карты платежной системы UnionPay. Среди них — Росбанк, Ак Барс Банк и «Хоум Кредит».

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«Эмитировать „пластик“ в ближайшее время планируют в Росбанке, а в Абсолют Банке готовы начать их выпуск уже в третьем квартале этого года», — сообщают «Известия» со ссылкой на представителей банков.

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Также выпускать «пластик» UnionPay готовятся Росбанк, Ак Барс Банк и «Хоум Кредит».

Вместе с тем, сообщается, что следующим этапом станет выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «МИР», об этом уточнили в Абсолют Банке. Там добавили, что условия обслуживания будут зависеть от действующих тарифов к тому моменту.

В Ак Барс Банке вопрос выпуска и обслуживания карт китайской платежной системы, в том числе кобейджинговых «Мир»—UnionPay также прорабатывают. Все силы направлены на то, чтобы как можно быстрее начать эмиссию, пояснили «Известиям» в кредитной организации. Там отметили, что обладатели таких карт смогут использовать ее для снятия наличности, оплаты товаров и услуг как в РФ, так и за рубежом.

Банк «Хоум Кредит» в свою очередь, планирует также предоставлять клиентам карты UnionPay. Там уже ведутся активные обсуждения для принятия необходимых решений в этом направлении.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин считает, что китайская платежная система UnionPay может задержать одобрение заявок российских банков на выпуск карт. По словам эксперта, там опасаются сотрудничать с кредитными организациями России из-за расширения санкций.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отметил, что переговоры с российскими банками, которые не попали под санкции, могут быть приостановлены. Это может произойти из-за того, что окончательный список ограничений не прояснился.

Однако он исключил, что UnionPay официально объявит о прекращении работы с российскими банками, которые уже выпускают ее карты. При этом функциональность их «пластика» при оплате зарубежных покупок будет ограничена, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что россиянам блокируют возможность платить картами UnionPay из-за западных санкций. Проблемы возникают и с оплатой покупок этой картой в интернете.