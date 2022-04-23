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47 минут назад

Глава ЦБ Италии уверен, что страна выдержит последствия санкций против России

ТАССиещё 1

Управляющий Банка Италии Иньяцио Виско считает, что страна способна выдержать последствия от введения антироссийских санкций из-за конфликта на Украине.

ЦБ Италии высказался о ситуации в экономике
Фото: ReutersReuters

"Безусловно, Италия способна выдержать санкции, - заявил он в субботу в эфире телеканала TG3. - Я считаю, что мы можем сохранять самообладание, уделяя особое внимание более слабым слоям населения, которые будут затронуты больше всего".

Рецессия в Италии маловероятна, считает Виско.

"Конфликт на Украине серьезен, но он ограничен и не имеет глобального масштаба, какой был у финансового кризиса 2009 года или пандемии", - сказал он.

По оценкам главы ЦБ, в ближайшие месяцы цены на нефть и газ будут оставаться высокими, однако во втором полугодии они снизятся.

Экономика,
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