ЦБ Италии высказался о ситуации в экономике

Управляющий Банка Италии Иньяцио Виско считает, что страна способна выдержать последствия от введения антироссийских санкций из-за конфликта на Украине.
"Безусловно, Италия способна выдержать санкции, - заявил он в субботу в эфире телеканала TG3. - Я считаю, что мы можем сохранять самообладание, уделяя особое внимание более слабым слоям населения, которые будут затронуты больше всего".
Рецессия в Италии маловероятна, считает Виско.
"Конфликт на Украине серьезен, но он ограничен и не имеет глобального масштаба, какой был у финансового кризиса 2009 года или пандемии", - сказал он.
По оценкам главы ЦБ, в ближайшие месяцы цены на нефть и газ будут оставаться высокими, однако во втором полугодии они снизятся.