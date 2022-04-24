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1 час назад

Европа нарастила заявки на российский газ

Российская Газета

Заявки европейских потребителей на газ из России к 24 апреля выросли до 51,7 млн кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.

Европа нарастила заявки на российский газ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, холдинг осуществляет подачу голубого топлива для транзита через Украину в штатном режиме.

В субботу объем заявок составлял 48,6 млн кубометров, при этом в начале марта этот показатель достигал почти 110 млн кубометров.

Ранее гендиректор Торгово-промышленной палаты ФРГ Мартин Ванслебен заявил, что возможное эмбарго на российский газ может стать катастрофой для страны.

Европе назвали срок наступления "негативных последствий" после отказа от российского газа

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными странами. Контрагентам из таких государств для покупки газа предлагается открыть рублевые счета в российских банках.

Экономика,Сергей Куприянов,Владимир Путин,Торгово-промышленная палата,Газпром,
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