Европа нарастила заявки на российский газ

Заявки европейских потребителей на газ из России к 24 апреля выросли до 51,7 млн кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.

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По его словам, холдинг осуществляет подачу голубого топлива для транзита через Украину в штатном режиме.

В субботу объем заявок составлял 48,6 млн кубометров, при этом в начале марта этот показатель достигал почти 110 млн кубометров.

Ранее гендиректор Торгово-промышленной палаты ФРГ Мартин Ванслебен заявил, что возможное эмбарго на российский газ может стать катастрофой для страны.