Киев попросил у Вашингтона замороженные российские активы

«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами <...>. Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира - найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», - сообщил Шмыгаль.