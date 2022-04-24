Киев попросил у Вашингтона замороженные российские активы

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBS заявил, что Киев и Вашингтон обсудили тему применения замороженных активов России для оказания финансовой помощи Украине. Об этом пишет ТАСС.
«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами <...>. Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира - найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», - сообщил Шмыгаль.
Премьер-министр подтвердил в интервью, что Киеву ежемесячно необходимо до $5 млрд в качестве финансовой помощи. Он добавил, что западные страны полагают эту сумму вполне приемлемой.
«Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями - МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», - подчеркнул Шмыгаль.
Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала ранее, что Америка пока не приняла окончательного решения о том, куда направить замороженные российские активы. Она заявила, что американцам следует «тщательно взвесить» возможные последствия.