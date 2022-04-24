Названо последствие санкций на экономику России

«Я уверен, что благодаря действиям американцев, тем трудностям, с которыми мы столкнемся, у нас произойдет существенная перестройка экономики и социальной сферы. У нас будет существенный переворот, но, чтобы его быстрее осуществить, нужны людские ресурсы, причем продвинутых и активных людей. В Европе таких много, и я уверен, что они будут тяготеть к России. Также как в XIX веке к нам был поток швейцарцев, немцев, поляков, чехов и многих других. Но это не главное. Опираться будем на собственный потенциал, но, если стоящие люди будут приезжать, почему бы и нет», — сказал Анатолий Аксаков.