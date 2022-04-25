В России оценили возможность введения санкций против Китая

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев оценил возможность введения Западом санкций против Китая. Его слова передает агентство «Прайм».

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По словам специалиста, против Китая можно ввести те же ограничения, которые сейчас действуют по отношению к России, однако страна, по мнению Тимофеева, проводит «беспроигрышную экономическую политику», а также наблюдает за российскими действиями в условиях санкций. Рестрикции, скорее всего, будут менее эффективны.

«В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать», — пояснил специалист.

Он предположил, что Америка могла бы вывезти из Китая все свои технологии, с помощью которых там налажены производственные процессы, но Китай сейчас и сам является гигантом с большим числом и высококвалифицированных рабочих, и технологий. Это обеспечивает очень низкую себестоимость продукции.

«А раз все меньше дешевых рук, то Китай теперь проводит модернизацию своей экономики на продукты с более высокой добавленной стоимостью. Остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает», — резюмировал Тимофеев.