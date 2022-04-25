ЕС анонсировал шестой пакет санкций против России

Ожидается, что Евросоюз уже на этой неделе объявит о шестом пакете антироссийских санкций. По словам замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, санкции могут в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Times.
При этом он уточнил, что шестой пакет должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран - участниц союза.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который мы рассматриваем, - это та или иная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя», - сказал Домбровскис в интервью газете.
По словам политика, детали санкций еще не согласованы, но могут включать постепенный отказ от российской нефти. Также рассматривается вариант введения тарифов на экспорт, превышающих определенный ценовой предел.
Ранее зампредседателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова сообщила, что новый пакет ожидается максимально жестким. Санкции могут затронуть Сбербанк, также возможны ограничения на поставки российского энергетического сырья. Кроме того, санкционный список расширится за счет включения новых физических и юридических лиц.