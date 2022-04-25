ЕС анонсировал шестой пакет санкций против России

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который мы рассматриваем, - это та или иная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя», - сказал Домбровскис в интервью газете.