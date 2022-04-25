Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
2 часа назад

ЕС анонсировал введение шестого пакета санкций против России

Елена Прошина

Ожидается, что Евросоюз уже на этой неделе объявит о шестом пакете антироссийских санкций. По словам замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, санкции могут в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Times.

ЕС анонсировал шестой пакет санкций против России
Фото: ReutersReuters

При этом он уточнил, что шестой пакет должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран - участниц союза.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который мы рассматриваем, - это та или иная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя», - сказал Домбровскис в интервью газете.

По словам политика, детали санкций еще не согласованы, но могут включать постепенный отказ от российской нефти. Также рассматривается вариант введения тарифов на экспорт, превышающих определенный ценовой предел.

Ранее зампредседателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова сообщила, что новый пакет ожидается максимально жестким. Санкции могут затронуть Сбербанк, также возможны ограничения на поставки российского энергетического сырья. Кроме того, санкционный список расширится за счет включения новых физических и юридических лиц.

Экономика,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,Сбербанк России,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители