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41 минуту назад

Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 15%

Лера Букина

Банк России на заседании 29 апреля может понизить ключевую ставку до 15% годовых. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз банковских аналитиков.

Аналитики дали прогноз по снижению ставки ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дальнейшее сокращение ключевой ставки возможно, поскольку в последние дни происходит значительное замедление темпов инфляции в России», — подчеркнул аналитик Банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

По данным Росстата, еженедельная инфляция в России к 15 апреля замедлилась до 0,2%, указал он. Так, повышение потребительских цен стало в пять раз меньше, чем в начале месяца, добавил эксперт.

Специалисты подчеркивают, что в пользу смягчения политики Банка России говорит укрепление курса российской валюты. Кредитные организации уже приступили к понижению ставок по кредитам, депозитам и ипотеке.

20 апреля зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе выступления в Госдуме заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ может выйти на уровень в 7-7,5% при достижении инфляцией цели в 4%. Регулятор ранее сообщил, что прогнозирует возвращение годовой инфляции в России к 4% в 2024 году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что на ближайших заседаниях Банк России планирует рассматривать возможность снижения ключевой ставки.

Экономика,Алексей Заботкин,Станислав Дужинский,Эльвира Набиуллина,Банк России,ХКФ Банк,Госдума,Росстат,
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