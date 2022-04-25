Европа решила снизить зависимость Индии от России

ЕС хочет вернуться к торговым переговорам с Индией, чтобы снизить ее зависимость от России, пишет Bloomberg.

Европа решила расширять сотрудничество с Индией и в других сферах — например, в области технологий. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля. ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.

Европа и США пытаются установить более тесные связи с Индией, поскольку та является крупнейшим в мире покупателем российского оружия.