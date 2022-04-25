На Украине второй раз за месяц подскочила цена на топливо

Министерство экономики Украины обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива в стране, на основе которой должен осуществляться расчет предельной цены для реализации топлива на АЗС, сообщает Telegram-канал «Укравтопром».

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Так, с учетом торговых наценок максимальная стоимость бензина для розничной продажи через сеть АЗС не должна быть больше 34,1 грн/литр (86,5 российских рублей), на дизтопливо – 38,66 грн/литр (98 руб.).

В сравнении с серединой апреля, цена на бензин повысилась на 0,23 грн/литр (50 копеек), на ДТ – на 1,01 грн/литр (2,5 руб.). Отмечается, что данный рост цен на топливо на Украине является вторым за апрель.

Ранее сообщалось, что на Украине за период проведения спецоперации сильно уменьшилось число автозаправочных станций. В настоящее время в стране насчитывается 2500 АЗС, тогда как раньше их было в три раза больше.