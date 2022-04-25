В Германии определились с валютой для оплаты российского газа

Германский концерн Uniper считает возможным производить оплату за газ из РФ в евро, соблюдая при этом требования российской стороны. Об этом агентству Bloomberg заявил представитель компании.

«После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей [в евро] в будущем возможна», - цитирует ТАСС представителя Uniper.

В компании добавили, что находятся в тесном контакте с правительством Германии. Там также отметили, что считают необходимым действовать в соответствии с санкционными требованиями Евросоюза.