В Германии определились с валютой для оплаты российского газа

Германский концерн Uniper считает возможным производить оплату за газ из РФ в евро, соблюдая при этом требования российской стороны. Об этом агентству Bloomberg заявил представитель компании.
«После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей [в евро] в будущем возможна», - цитирует ТАСС представителя Uniper.
В компании добавили, что находятся в тесном контакте с правительством Германии. Там также отметили, что считают необходимым действовать в соответствии с санкционными требованиями Евросоюза.
31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.