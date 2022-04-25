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2 часа назад

Путин предложил новую ставку по льготной ипотеке

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин предложил новую ставку по льготным ипотечным программам. Глава государства предложил понизить значение с 12 до 9 процентов годовых, сообщает РИА Новости.

«Динамика здесь пока слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов... до 9 процентов», — заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Президент также считает, что текущая экономическая ситуация в стране позволяет сделать шаг на снижение. Кроме того, Путин добавил, что действие льготных программ по жилищным кредитам нужно продлить до конца 2022 года.

30 марта ставку по госипотеке в России подняли с 7 до 12 процентов годовых, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. К подобной мере прибегли для поддержки граждан и динамично развивающегося строительного бизнеса. Тогда же увеличили кредитные лимиты по льготным кредитам на жилье до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 миллионов рублей — в остальных регионах.

Экономика,Видео,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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