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45 минут назад

Путин оценил необходимость резкого повышения ставки ЦБ

Вероника Полынина

Повышение ключевой ставки было необходимым и обоснованным решением, принятым для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

В ходе совещания по экономическим вопросам Путин заявил, что на конечный спрос негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы, вызванное, в свою очередь, коммерческими рисками и повышением процентных ставок. При этом, по словам президента, повышение ключевой ставки было необходимым шагом, который «сработал» и дал нужные результаты.

«Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике. Здесь возможны и другие шаги, исходя из реальной ситуации в этой сфере, понятно, но это прерогатива Центрального банка», - сказал Путин, добавив, что действия регулятора дополняются решениями правительства.

28 февраля совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых на фоне изменений внешних условий для российской экономики. 8 апреля ставка была снижена до 17%.

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«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», - пояснили в регуляторе.

По прогнозам банковских аналитиков, на заседании 29 апреля совет директоров Банка России может объявить о снижении ключевой ставки до 15%.

Экономика,Видео,Владимир Путин,Банк России,
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