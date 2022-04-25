Путин оценил необходимость резкого повышения ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки было необходимым и обоснованным решением, принятым для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

В ходе совещания по экономическим вопросам Путин заявил, что на конечный спрос негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы, вызванное, в свою очередь, коммерческими рисками и повышением процентных ставок. При этом, по словам президента, повышение ключевой ставки было необходимым шагом, который «сработал» и дал нужные результаты.

«Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике. Здесь возможны и другие шаги, исходя из реальной ситуации в этой сфере, понятно, но это прерогатива Центрального банка», - сказал Путин, добавив, что действия регулятора дополняются решениями правительства.

28 февраля совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых на фоне изменений внешних условий для российской экономики. 8 апреля ставка была снижена до 17%.

«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», - пояснили в регуляторе.