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17 минут назад

Страны Балтии в два раза увеличили закупки электроэнергии у России

Российская Газетаиещё 6

Страны Балтии не только продолжают приобретать электроэнергию у России, но и увеличивают объемы закупок. Например, в марте поставки увеличились почти до 600 тысяч мегаватт-часов, что в два раза больше, чем в январе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV3.

Страны Балтии резко увеличили закупки электроэнергии у России
Фото: ТАССТАСС

Подчеркивается, что Латвия, Литва и Эстония пока только говорят об энергетической независимости. Например, Эстония собирается построить малый модульный реактор. Латвия к данному проекту пока не присоединилась, но изучает возможности. Министр экономики последней Янис Витенбергс заявил, что до реализации проекта "еще очень далеко".

Латвия тоже не приступила к реализации задуманного. Пока только есть идея, и ведутся исследования, как атомная энергетика влияет на общий энергетический рынок.

Неделю назад власти Латвии объявили о введении в стране режима энергетического кризиса. Те, у кого есть запасы черного золота, обязаны подготовить их к выпуску из резервов. Латвия импортирует из России примерно десять процентов потребляемой нефти и хочет полностью отказаться от этих поставок.

Экономика,Экономика России,
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