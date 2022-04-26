В чем опасность укрепления рубля

Финансовый аналитик Андрей Маслов назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля.
С одной стороны, укрепление рубля позитивно для экономики — оно сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта. С другой — избыточное укрепление влечет за собой негативные последствия для бюджета, рассказал эксперт.
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“Если объяснять простым языком, то при переводе экспортной выручки в рубли лучше получить 100 рублей за один доллар чем, например, 75. Понятное дело, что в условиях открытой здоровой экономики нужно соблюдать баланс, так как в то же время лучше покупать иностранный товар за 30 рублей за один доллар, чем платить 75 рублей за этот же доллар”, — цитирует «Прайм» Маслова.
Аналитик напомнил, что сейчас Россия больше экспортирует, нежели импортирует — из-за этого сальдо торгового баланса искажено, что играет на руку укреплению рубля.
Впереди период налоговых выплат, который также укрепит спрос на российскую валюту, спрогнозировал Маслов.
Ранее "СП" писала, что защитный доллар у новых циклических максимумов, индекс USD впервые более чем за два года продвинулся до 101,75.