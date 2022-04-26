В чем опасность укрепления рубля

“Если объяснять простым языком, то при переводе экспортной выручки в рубли лучше получить 100 рублей за один доллар чем, например, 75. Понятное дело, что в условиях открытой здоровой экономики нужно соблюдать баланс, так как в то же время лучше покупать иностранный товар за 30 рублей за один доллар, чем платить 75 рублей за этот же доллар”, — цитирует «Прайм» Маслова.