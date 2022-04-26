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47 минут назад

Озвучена опасность, которую таит в себе укрепление рубля

Свободная прессаиещё 1

Финансовый аналитик Андрей Маслов назвал опасность, которую таит в себе укрепление рубля.

В чем опасность укрепления рубля
Фото: ТАССТАСС

С одной стороны, укрепление рубля позитивно для экономики — оно сдерживает инфляцию и позволяет снизить стоимость импорта. С другой — избыточное укрепление влечет за собой негативные последствия для бюджета, рассказал эксперт.

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“Если объяснять простым языком, то при переводе экспортной выручки в рубли лучше получить 100 рублей за один доллар чем, например, 75. Понятное дело, что в условиях открытой здоровой экономики нужно соблюдать баланс, так как в то же время лучше покупать иностранный товар за 30 рублей за один доллар, чем платить 75 рублей за этот же доллар”, — цитирует «Прайм» Маслова.

Аналитик напомнил, что сейчас Россия больше экспортирует, нежели импортирует — из-за этого сальдо торгового баланса искажено, что играет на руку укреплению рубля.

Эксперт рассказал, когда закончится «золотой век» доллара

Впереди период налоговых выплат, который также укрепит спрос на российскую валюту, спрогнозировал Маслов.

Ранее "СП" писала, что защитный доллар у новых циклических максимумов, индекс USD впервые более чем за два года продвинулся до 101,75.

Экономика,Экономика России,Андрей Маслов,
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