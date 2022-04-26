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32 минуты назад

В США предрекли России рекордные доходы от продажи нефти

Lenta.ruиещё 1

В США предрекли России рекордные доходы от продажи нефти в апреле. Об этом пишет американское издание Foreign Policy (FP).

В США предрекли России рекордные доходы от продажи нефти
Фото: ReutersReuters

По словам автора статьи, доходы России от экспорта нефти в текущем месяце могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Отмечается, что такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

Обозреватель отметил, что в настоящее время многие государства, которые ввели антироссийские санкции, «серьезно подрывают свои же действия», покупая энергоресурсы у России.

Эксперт компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Мэтт Смит в свою очередь отметил, что экспорт черного золота увеличился с 3,3 миллиона баррелей в день в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на ограничительные меры западных государств в отношении России.

«Главный вывод состоит в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно», — заявил он.

Бывший специалист Госдепартамента Эдвард Фишман считает, что российская сторона получает не менее миллиарда долларов в день с продажи нефти и газа. По его мнению, «львиная доля» приходится на Европу.

«Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна по сравнению с платежами за российскую нефть и газ», — сказал он.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что очередные санкции будут затрагивать российскую нефть. При этом ограничительные меры будут умными, чтобы не допустить критических последствий для европейской экономики. Например, речь может идти о постепенном отказе или установлении тарифов на импорт выше определенного уровня.

Экономика,Мэтт Смит,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,Госдеп США,
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