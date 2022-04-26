В США предрекли России рекордные доходы от продажи нефти в апреле. Об этом пишет американское издание Foreign Policy (FP).

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По словам автора статьи, доходы России от экспорта нефти в текущем месяце могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Отмечается, что такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

Обозреватель отметил, что в настоящее время многие государства, которые ввели антироссийские санкции, «серьезно подрывают свои же действия», покупая энергоресурсы у России.

Эксперт компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Мэтт Смит в свою очередь отметил, что экспорт черного золота увеличился с 3,3 миллиона баррелей в день в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на ограничительные меры западных государств в отношении России.

«Главный вывод состоит в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно», — заявил он.

Бывший специалист Госдепартамента Эдвард Фишман считает, что российская сторона получает не менее миллиарда долларов в день с продажи нефти и газа. По его мнению, «львиная доля» приходится на Европу.

«Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна по сравнению с платежами за российскую нефть и газ», — сказал он.