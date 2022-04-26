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50 минут назад

СМИ: центробанки начнут прятать активы после заморозки резервов РФ

Вероника Полынина

Центральные банки «антизападных» стран начнут прятать свои долларовые резервы после того, как активы России были заморожены, считает профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен. Об этом он заявил в интервью газете Wirtschafts Woche, передает РИА «Новости».

Центральные банки «антизападных» стран начнут прятать свои резервы
Фото: ReutersReuters

«Все антизападные страны теперь зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах. Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить», - сказал профессор.

По его словам, центральные банки могут начать создавать «государственные подставные фирмы» и хранить на них активы «тайком». Эксперт предположил, что страны могут держать деньги небольшими частями на частном рынке капитала, из-за чего определить их владельца будет невозможно.

«У центральных банков есть способы и средства скрыть свою идентичность на финансовом рынке», - выразил уверенность Кранен.

По мнению профессора, использование доллара как оружия в борьбе с Россией негативно отражается на его статусе ключевой резервной валюты мира.

Европа нашла замену российской нефти

По оценкам главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, западные страны заморозили около 300 млрд долларов российских резервов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, пообещал, что Россия не только вернет свои активы, но и проценты получит.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Вячеслав Володин,Банк России,Госдума,
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