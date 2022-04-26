Центральные банки «антизападных» стран начнут прятать свои резервы

Центральные банки «антизападных» стран начнут прятать свои долларовые резервы после того, как активы России были заморожены, считает профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен. Об этом он заявил в интервью газете Wirtschafts Woche, передает РИА «Новости».

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«Все антизападные страны теперь зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах. Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить», - сказал профессор.

По его словам, центральные банки могут начать создавать «государственные подставные фирмы» и хранить на них активы «тайком». Эксперт предположил, что страны могут держать деньги небольшими частями на частном рынке капитала, из-за чего определить их владельца будет невозможно.

«У центральных банков есть способы и средства скрыть свою идентичность на финансовом рынке», - выразил уверенность Кранен.

По мнению профессора, использование доллара как оружия в борьбе с Россией негативно отражается на его статусе ключевой резервной валюты мира.