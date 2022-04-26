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32 минуты назад

Украина попросила у США миллиарды долларов для экстренной помощи

Мария Иванова

Украина попросила администрацию президента США Джо Байдена об экстренной экономической помощи в размере не менее двух миллиардов долларов в месяц. Об этом сообщает The Washington Post.

Украина попросила у США миллиарды долларов экстренной помощи
Фото: ReutersReuters

По данным WP, выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что стране нужно в общей сложности не менее пяти миллиардов долларов в месяц в виде международной помощи, из которых около двух миллиардов поступали бы из США. Эти деньги планируется направить на покрытие неотложных расходов страны в апреле, мае и июне.

По словам Марченко, без этих денег в стране усугубится гуманитарный кризис. Украина ищет экономическую поддержку, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования. Страна могла бы напечатать больше денег, чтобы покрыть некоторые из этих расходов, но это привело бы к скачку инфляции.

Помимо этих денег, в будущем Украина планирует сделать дополнительный долгосрочный запрос на финансовую помощь.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила WP, что администрация президента США работает над отправкой в Конгресс дополнительного запроса о помощи Украине. Она отказалась сообщить, о какой именно сумме идет речь.

Чиновник Белого дома на условиях анонимности заявил WP, что администрации также придется попросить у Конгресса еще один транш средств на борьбу с коронавирусом.

США уже предоставили Украине около одного миллиарда долларов экономической помощи с конца февраля.

На прошлой неделе американские власти объявили, что выделяет Украине 500 миллионов долларов из предыдущего пакета помощи, одобренного Конгрессом в марте, а президент Джо Байден сообщил об отдельных траншах военной помощи.

Экономика,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Сергей Марченко,Администрация США,
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