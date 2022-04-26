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1 час назад

В России ускорят создание нового пенсионного фонда

Ura.Ruиещё 12

Правительство РФ активизирует работу над созданием единого Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России ускорят создание нового пенсионного фонда
Фото: ТАССТАСС

«Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания в России единого Фонда пенсионного и социального страхования. Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан», — сообщается на сайте правительства РФ.

Мишустин поручил Минтруду РФ до 5 мая составить график разработки и принятия нормативных актов, которые позволят создать новый фонд. Отмечается, что работы по созданию нового фонда будут завершены к 1 января 2023 года.

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С инициативой объединения ПФР и ФСС в январе 2022 года выступили в Минтруда РФ. Согласно задумке ведомства, выплаты на детей, пенсии и пособия по больничному будет начислять в единый социальный фонд. От идеи присоединить к ним Фонд обязательного медицинского страхования решили отказаться, пишет «Национальная служба новостей».

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минтруд России,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,Правительство РФ,
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