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16 минут назад

Польша потребует ввести сборы за использование российских энергоносителей

Лера Букина

Польша на ближайшем саммите ЕС намерена предложить ввести квоты и сборы за использование российских энергоносителей. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает ТАСС.

Польша потребует ввести сборы за использование российских энергоносителей
Фото: ReutersReuters

Она подчеркнула, что Польша готова отказаться от российских энергоносителей.

«Мы понимаем, что не все страны могут быть готовы, призывая пересмотреть свою политику и эту готовность», - указала Москва.

Министр также отметила, что страна стремится «повысить амбиции».

«Мы хотим повысить амбиции, хотим мобилизации стран к скорейшему уходу от российских энергоносителей», - отметила Москва.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что полный запрет Евросоюза на поставки российских энергоносителей вряд ли окажет значительное влияние на экономику России, а Европе может нанести серьезный ущерб. Она подчеркнула, что сокращение зависимости от российских нефти, газа и угля является крайне важной задачей для ЕС. Йеллен отметила, что они остаются главными энергоресурсами для Европы и источником средств для российских властей.

Власти США в марте запретили импорт нефти и газа из России и продолжают обсуждать с Брюсселем возможные ограничения для российских энергоносителей со стороны ЕС.

Источники Bloomberg отмечают, что в настоящее время рассматриваются три основных варианта: введение эмбарго, установление предельной цены и создание «механизма оплаты для удержания выручки». По словам собеседников агентства, окончательное решение о любых ограничениях на импорт российских энергоносителей остается за ЕС.

Экономика,Джанет Йеллен,ЕС,
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