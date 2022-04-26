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49 минут назад

В МИД России сообщили о росте расчетов в нацвалютах с Китаем

Лера Букина

Россия и Китай смогли выстроить всю инфраструктуру, которая необходима для перехода на расчеты в национальных валютах в торговле. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, передает «Прайм».

В МИД России сообщили о росте расчетов в нацвалютах с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что в настоящее время в РФ действует уполномоченный для клиринга юаней банк. Моргулов также указал на торги парой рубль-юань, ведущиеся на Мосбирже.

Кроме того, Центробанки двух стран заключили соглашение о валютном свопе, напомнил заместитель министра иностранных дел. Это, по его словам, и привело к росту доли расчетов в рублях и юанях.

«Уверен, что в ближайшее время мы станем свидетелями ее дальнейшего стремительного роста», — отметил Моргулов.

По его словам, нынешняя геополитическая ситуация показала, что именно нацвалюты - самая надежная и защищенная форма платежа. Замглавы МИД подчеркнул, что в сложившихся новых условиях цель по наращиванию товарооборота Москвы и Пекина до 200 миллиардов долларов удастся достичь уже к 2024 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российский валютный рынок необходимо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле РФ. Это позволит обменивать на российские рубли любую из таких валют свободно и в нужном месте, указал глава государства.

Экономика,Игорь Моргулов,Владимир Путин,МИД России,Московская биржа,
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