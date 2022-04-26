В МИД России сообщили о росте расчетов в нацвалютах с Китаем

Россия и Китай смогли выстроить всю инфраструктуру, которая необходима для перехода на расчеты в национальных валютах в торговле. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, передает «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он подчеркнул, что в настоящее время в РФ действует уполномоченный для клиринга юаней банк. Моргулов также указал на торги парой рубль-юань, ведущиеся на Мосбирже.

Кроме того, Центробанки двух стран заключили соглашение о валютном свопе, напомнил заместитель министра иностранных дел. Это, по его словам, и привело к росту доли расчетов в рублях и юанях.

«Уверен, что в ближайшее время мы станем свидетелями ее дальнейшего стремительного роста», — отметил Моргулов.

По его словам, нынешняя геополитическая ситуация показала, что именно нацвалюты - самая надежная и защищенная форма платежа. Замглавы МИД подчеркнул, что в сложившихся новых условиях цель по наращиванию товарооборота Москвы и Пекина до 200 миллиардов долларов удастся достичь уже к 2024 году.