Сдерживанием цен в России займется Генпрокуратура

Генпрокуратура РФ собирается пресекать случаи ценового сговора в условиях ограничений на импорт. Это следует из доклада главы ведомства Игоря Краснова, передает агентство «Прайм».

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Меры будут приниматься в отношении поставщиков и торговых предприятий. Отмечается, что благодаря такому подход на рынке удастся предотвратить рост цен на продукты и товары первой необходимости.

Эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин ранее заявил, что импортные растительные продукты подорожают в ближайшее время на треть на фоне инфляции и повышения цен на логистические перевозки.