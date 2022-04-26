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55 минут назад

Сдерживанием цен в России займется Генпрокуратура

Лера Букина

Генпрокуратура РФ собирается пресекать случаи ценового сговора в условиях ограничений на импорт. Это следует из доклада главы ведомства Игоря Краснова, передает агентство «Прайм».

Сдерживанием цен в России займется Генпрокуратура
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меры будут приниматься в отношении поставщиков и торговых предприятий. Отмечается, что благодаря такому подход на рынке удастся предотвратить рост цен на продукты и товары первой необходимости.

Эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин ранее заявил, что импортные растительные продукты подорожают в ближайшее время на треть на фоне инфляции и повышения цен на логистические перевозки.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что российская экономика продолжает стабилизироваться, инфляция перешла к замедлению, а цены снижаются до прежних уровней.

Экономика,Игорь Краснов,Андрей Зюзин,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,
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