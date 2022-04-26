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1 час назад

Цена на газ в Европе подскочила после сообщений о приостановке поставок из России в Польшу

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Стоимость газа в Евросоюзе резко возросла после сообщений в СМИ об остановке российских поставок в Польшу, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на газ в Европе резко подскочила
Фото: ТАССТАСС

Стоимость 1 тыс. кубометров газа находится на уровне 1150 долларов, показатели растут на 12%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту.

В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.

Экономика,Петр Наимский,ЕС,
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