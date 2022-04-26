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1 час назад

РФ остановила поставки газа в Польшу после отказа платить рублями

Ura.Ru

Россия остановила поставки газа в Польшу, сообщает портал Onet. До этого Варшава отказалась платить за газ России в рублях.

«Россия приостановила поставки газа в Польшу по ямальскому контракту», — передает портал.

Сообщается, что в Министерстве климата страны собралась кризисная группа. При этом официального заявления от России в Польшу не поступало, отмечает издание.

Ранее Польша отказалась платить за российский газ в рублях. Россия требует оплаты в такой форме от ряда государств в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.

Польша отказалась платить за российский газ в рублях

Экономика,Видео,Владимир Путин,
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