Миру предсказали небывалый за 50 лет ценовой кризис

Эксперты Всемирного банка заявили, что в мировой экономике из-за ситуации на Украине начался сильнейший с 1970-х годов ценовой кризис. Об этом говорится в докладе банка. По прогнозу аналитиков, в 2022 году цена на энергоносители вырастет более чем на 50%, а на неэнергетические товары — почти на 20%. При этом, согласно прогнозу, цены на товары всё же начнут падать, но стоимость сырья всё равно окажется выше средних значений за пять лет.

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«Рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года. Рост цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, а также на удобрения, в производстве которых используется природный газ, оказался самым существенным с 2008 года», — сообщили аналитики.

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В докладе указано, что при условии более затяжного конфликта или очередных санкций против Москвы ситуация может ухудшиться. Цены могут быть ещё выше и колебаться ещё сильнее.

По словам специалистов Всемирного банка, в новых условиях замена ископаемого топлива источниками чистой энергии задерживается. Эксперты объяснили это взлётом цен на необходимый для альтернативной энергетики алюминий и никель — в 2022 году они подорожают на 37% и 51% соответственно.

Цены на металлы в этом году вырастут на 16%, причём на неблагородные металлы (железо, никель, алюминий, медь) — более чем на 22%, а на драгоценности (включая золото, серебро, платину) — лишь на 3%. Эксперты отметили, что затяжные локдауны в Китае могут помочь снизить спрос на металлы, а вместе с этим — и цены на них.

Что касается сельского хозяйства, то подорожание газа приведёт к взлёту цен на удобрения почти на 70%. Это в свою очередь это обернётся ростом стоимости продукции — из-за отказа фермеров от удобрений, последующего снижения урожайности и сокращения предложения. Цены на продовольствие в 2022 году вырастут в среднем почти на 23%, на пшеницу — более чем на 40%.