Миру предсказали небывалый за 50 лет ценовой кризис

Эксперты Всемирного банка заявили, что в мировой экономике из-за ситуации на Украине начался сильнейший с 1970-х годов ценовой кризис. Об этом говорится в докладе банка. По прогнозу аналитиков, в 2022 году цена на энергоносители вырастет более чем на 50%, а на неэнергетические товары — почти на 20%. При этом, согласно прогнозу, цены на товары всё же начнут падать, но стоимость сырья всё равно окажется выше средних значений за пять лет.
«Рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года. Рост цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, а также на удобрения, в производстве которых используется природный газ, оказался самым существенным с 2008 года», — сообщили аналитики.
В докладе указано, что при условии более затяжного конфликта или очередных санкций против Москвы ситуация может ухудшиться. Цены могут быть ещё выше и колебаться ещё сильнее.
По словам специалистов Всемирного банка, в новых условиях замена ископаемого топлива источниками чистой энергии задерживается. Эксперты объяснили это взлётом цен на необходимый для альтернативной энергетики алюминий и никель — в 2022 году они подорожают на 37% и 51% соответственно.
Цены на металлы в этом году вырастут на 16%, причём на неблагородные металлы (железо, никель, алюминий, медь) — более чем на 22%, а на драгоценности (включая золото, серебро, платину) — лишь на 3%. Эксперты отметили, что затяжные локдауны в Китае могут помочь снизить спрос на металлы, а вместе с этим — и цены на них.
Что касается сельского хозяйства, то подорожание газа приведёт к взлёту цен на удобрения почти на 70%. Это в свою очередь это обернётся ростом стоимости продукции — из-за отказа фермеров от удобрений, последующего снижения урожайности и сокращения предложения. Цены на продовольствие в 2022 году вырастут в среднем почти на 23%, на пшеницу — более чем на 40%.
Ранее стало известно, что в 2022 году расходы федерального бюджета, по предварительной оценке, превысят доходы на 1,6 трлн рублей. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.