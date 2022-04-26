Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Медведев предупредил, что вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти

ТАСС

Многие иностранные компании хотят вернуться на российский рынок, но сделать это им будет труднее, чем было уйти. Их ниши постепенно занимают российские фирмы, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев обратился к собравшимся вернуться в Россию западным компаниям
Фото: ТАССТАСС

Он обратил внимание, что часть тех иностранных компаний, которые "так спешили покинуть Россию во исполнение "адских санкций", спустя пару месяцев, похоже, передумали".

"Все как мы и ожидали: ухожу навсегда, до самого ужина! Выясняется, что все эти бойкоты и запертые двери были не взаправду", - с иронией заметил политик.

Медведев напомнил зарубежным партнерам про "простое правило": выход обычно там же, где и вход.

"Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти", - предупредил он.

Как объяснил зампред СБ РФ, уже нашлись отечественные рестораторы, продавцы и кутюрье, которые готовы "не просто занять опустевшую рыночную нишу, но и в короткие сроки наладить полноценное импортозамещение".

Zara отреагировала на информацию о возобновлении работы в России

РФ будет рада возвращению иностранных компаний на свой рынок, но эти компании должны уважать установленные в России правила и принципы, отметил Медведев.

Экономика,Дмитрий Медведев,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители