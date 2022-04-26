Медведев обратился к собравшимся вернуться в Россию западным компаниям

Многие иностранные компании хотят вернуться на российский рынок, но сделать это им будет труднее, чем было уйти. Их ниши постепенно занимают российские фирмы, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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Он обратил внимание, что часть тех иностранных компаний, которые "так спешили покинуть Россию во исполнение "адских санкций", спустя пару месяцев, похоже, передумали".

"Все как мы и ожидали: ухожу навсегда, до самого ужина! Выясняется, что все эти бойкоты и запертые двери были не взаправду", - с иронией заметил политик.

Медведев напомнил зарубежным партнерам про "простое правило": выход обычно там же, где и вход.

"Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти", - предупредил он.

Как объяснил зампред СБ РФ, уже нашлись отечественные рестораторы, продавцы и кутюрье, которые готовы "не просто занять опустевшую рыночную нишу, но и в короткие сроки наладить полноценное импортозамещение".