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34 минуты назад

В России бытовой техники хватит минимум до осени

Российская Газета

Запасы на рынке бытовой техники ограничены, производители пытаются найти новые возможности для импорта. Часть иностранных компаний с нашего рынка ушли, а часть ищет возможности остаться.

В России посчитали запасы бытовой техники
Фото: ТАССТАСС

"Компания DNS, известный бренд Bork думают о локализации в России. Еще LG, Samsung, у которых есть свои заводы в России, в которые вложены сотни миллионов в валюте. Это будет странно, если они попытаются эти заводы бросить, закрыть", - сказал замглавы минпромторга Виктор Евтухов.

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Он добавил, что у магазинов, торгующих техникой, есть складские запасы на три-четыре месяца.

Магазины столкнулись с наплывом покупателей, которые испугались, что скоро начнется дефицит. Спрос на технику за месяц вырос в несколько раз, а лидером продаж стала импортная техника среднего и высокого ценовых сегментов, рассказывает коммерческий директор HOLODILNIK.RU Алексей Погудалов.

"С учетом того, что рынок в феврале-марте продал товара на несколько месяцев вперед, мы ожидаем резкий провал в спросе в ближайшее время", - говорит он.

По данным GFK, рынок уже на 14-й неделе оказался ниже аналогичного уровня 2021 года на 19,2%. Погудалов допускает возможность нехватки, особенно в категориях посудомоечных машин, встраиваемых холодильников и СВЧ.

В "М.Видео-Эльдорадо" тоже отметили повышенный спрос на технику, который постепенно снизился к апрелю. В пресс-службе указали на значительный рост интереса к отечественной технике: "Российские и белорусские бренды бытовой электроники на рынке показали рост на 50-70% по сравнению с прошлым годом".

Большая часть, 85-90% крупной бытовой техники и телевизоров производится в России, ее делают либо отечественные бренды, либо иностранные, но которые открыли заводы в РФ, объясняет Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

"Все они используют импортные комплектующие. Например, компрессоры для холодильников в России не производятся. Их импортируют из Европы и Азии", - говорит эксперт.

Экономика,Виктор Евтухов,Антон Гуськов,Минпромторг,
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