Титов предложил возродить «челноков»

Ключевую роль на пути выхода России из экономической ситуации, в которой она оказалась в результате западных санкций, должен сыграть малый и средний бизнес (МСБ), в том числе и «челноки», заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«В тяжелые, кризисные периоды Россию всегда спасал только малый и средний бизнес. Так было во времена Столыпина, так было в 20-е годы при НЭПе, так было, наконец, в 90-е годы, когда в стране была разрешена частная деятельность, появились не только первые индивидуальные предприятия, кооперативы, артели, но и так называемые челноки, сыгравшие тогда немалую положительную роль. Ведь они привозили из-за границы всякие полезные вещи, разную нужную народу продукцию», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению бизнес-омбудсмена, люди с удовольствием поедут сегодня за товаром в ту же Турцию, Китай, Индию, другие дружественные страны.
«Главное – создать «челнокам» режим максимального благоприятствования, чтобы они могли спокойно въезжать и выезжать из страны, менять в банках валюту, чтобы были сняты ограничения и пошлины по объему ввозимой продукции», – заметил он.
Титов убежден, что свободу, низкие, почти бесплатные кредиты, льготное, упрощенное налогообложение, следует в настоящее время предоставить всему МСБ, лишь в таком случае этот сектор предпринимателей сможет обеспечить выход России из текущей экономической ситуации.
«Беда в том, что сегодня лишь 7% предприятий МСБ заняты в производстве, остальные в сфере торговли и услуг, что более недопустимо. Достаточно сказать, что до недавнего времени мы даже гвозди ввозили из Финляндии, потому что там их изготавливать было дешевле, чем в стране! Эту пропорцию, конечно, необходимо менять, надо, чтобы гвозди, запчасти, канцелярские товары и прочие вещи было выгодно делать в самой России, а не импортировать их. По нашим исследованиям, недавно проведенным, от импорта зависят около 40% российских предприятий!» – подчеркнул Титов.
Стимулируя развитие МСБ, считает он, Россия начнет создавать собственное производство, рабочие места, и не только сможет таким образом сформировать дифференцированную экономику, независимую от нефти и газа, но и создать общество среднего достатка.
«Внутренний спрос, столь необходимый для развития любой экономики, обеспечивает только средний класс», – заключил бизнес-омбудсмен.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика продолжает стабилизироваться: замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться. Глава государства заверил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.