Титов предложил возродить «челноков»

«Беда в том, что сегодня лишь 7% предприятий МСБ заняты в производстве, остальные в сфере торговли и услуг, что более недопустимо. Достаточно сказать, что до недавнего времени мы даже гвозди ввозили из Финляндии, потому что там их изготавливать было дешевле, чем в стране! Эту пропорцию, конечно, необходимо менять, надо, чтобы гвозди, запчасти, канцелярские товары и прочие вещи было выгодно делать в самой России, а не импортировать их. По нашим исследованиям, недавно проведенным, от импорта зависят около 40% российских предприятий!» – подчеркнул Титов.