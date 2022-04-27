В МЭР дали прогноз по падению ВВП в 2022 году

В правительстве России обсудили обновлённую версию макроэкономического прогноза с учётом западных санкций. Минэкономразвития ожидает падения экономики РФ в 2022 году на уровне 8,8% с последующим ростом на 1,3% в 2023 году, на 4,6% в 2024 году и на 2,8% в 2025 году. Также министерство ожидает инфляцию в 2022 году выше 20%, а в 2023 и 2024 году — 6,2% и 4% соответственно, сообщили «Ведомости».

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В консервативном сценарии прогноза даётся падение ВВП в 2022 году на 12,4% с продолжением снижения на 1,1% в 2023 году. Среднегодовая цена на нефть в проекте прогноза заложена на уровне $82,6 за баррель в 2022 году, $75,2 в 2023 году, $67,7 в 2024-м и $61,2 в 2025-м.

Среднегодовой курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидается на уровне 81,4 рубля в 2022 году, 83 рубля в 2023 году, 85,2 рубля в 2023 году, 86,9 рубля в 2025 году.