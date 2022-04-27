Хуснуллин рассказал о рисках изоляции для российской экономики

Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя риски временной изоляции для российской экономики, заявил, что сейчас говорить про это достаточно сложно из-за новых волн санкций против РФ. Об этом он заявил в интервью РБК.

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Вместе с тем, по словам вице-премьера, в любом минусе надо искать плюсы.

«Я про свою отрасль могу сказать. Мы думали: стройматериалы, составные части купим за границей, и все нормально будет», — пояснил он, отметив, что в настоящее время эти вопросы пересмотрели.

Так, в России будут созданы новые производства и продукты, указал Хуснуллин. Он также прокомментировал ситуацию с

задействованностью рабочей силы. По словам вице-премьера, в настоящее время где-то ресурсы освобождаются, однако нагрузка со строительной отрасли спадет. Хуснуллин отметил, что дефицит до начала санкций был миллион строителей, теперь, вероятно, он будет меньше. Ситуация, как подчеркнул он, обусловлена отъездом части мигрантов, когда курс доллара резко вырос.

«У нас же обмен идет через доллар: рубль меняем на доллар, а доллар на, например, сумы. И вот эта валютная операция стала невыгодной», — подчеркнул вице-премьер.