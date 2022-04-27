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27 минут назад

Польша отказалась покупать российский газ

Лера Букина

Власти Польши больше не будут покупать газ у российских компаний. Об этом сообщил в среду в эфире радиостанции RMF представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает ТАСС.

Польша отказалась покупать российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет. Мы не будем покупать газ у российской стороны, российских компаний. Конец», - заявил он, отвечая на вопрос, возможна ли покупка Польшей газа у России в обозримом будущем.

Наимский отметил, что подготовка к отказу от российского газа заняла шесть лет. Он также выразил уверенность в том, что проблем с обеспечением польских потребителей не возникнет.

«Могу пообещать, что, если не изменятся внешние условия, газ будет. Если не наступит какой-то катаклизм, в условиях, которые можно прогнозировать, поставки газа будут обеспечены», - указал Наимский.

«Газпром» остановил поставки газа в Польшу и Болгарию

Ранее стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки в Польшу газа по Ямальскому контракту из-за отказа польской стороны платить за этот в рублях. Прекратились и поставки болгарской компании «Булгаргаз».

По данным немецкого оператора газотранспортной сети Gascade, заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» в среду увеличилась в 5 раз.

Экономика,Петр Наимский,Газпром,
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