Жителей Германии призвали экономить топливо

«Ввиду ситуации на Украине ADAC призывает людей экономить топливо. Каждый литр сэкономленного топлива может помочь снизить зависимость от импорта российской нефти. Вы можете оставаться мобильным, если ездите в пекарню на велосипеде, а не на внедорожнике. Для других маршрутов вы можете использовать общественный транспорт», — передает RND слова Райнике.