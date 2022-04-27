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11 минут назад

Премьер Болгарии считает прекращение поставок газа шантажом со стороны "Газпрома"

ТАССиещё 1

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков на заседании правительства в среду назвал прекращение поставок газа из России шантажом.

Премьер Болгарии назвал действия «Газпрома» рэкетом
Фото: government.bggovernment.bg

"Прекращение поставок газа со стороны "Газпрома" является грубым нарушением соответствующего договора и шантажом по реализации плана оплаты газа через рубли через третьи лица, что не гарантирует ни поставок, ни сохранения болгарских денег. Мы не поддадимся на подобного рода рэкет. Болгария соблюдает все договора с "Газпромом" в том числе договор транзита, одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо", - утверждал премьер.

Премьер-министр сообщил о телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, подчеркнув, что "одностороннее нарушение договора между "Газпромом" и Болгарией это не проблема Болгарии, а проблема ЕС, и ответ на эти действия будет общим".

Экономика,Кирил Петков,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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