Премьер Болгарии назвал действия «Газпрома» рэкетом

"Прекращение поставок газа со стороны "Газпрома" является грубым нарушением соответствующего договора и шантажом по реализации плана оплаты газа через рубли через третьи лица, что не гарантирует ни поставок, ни сохранения болгарских денег. Мы не поддадимся на подобного рода рэкет. Болгария соблюдает все договора с "Газпромом" в том числе договор транзита, одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо", - утверждал премьер.