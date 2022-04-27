Кудрин предупредил о «сложной» ситуации в российской экономике

В России в ближайшие полтора-два года будет наблюдаться очень сложная экономическая ситуация, в этой связи сейчас крайне важно оценить свои силы и ресурсы. Об заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей, передает РИА Новости.
«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», - подчеркнул он.
Согласно предварительным оценкам, спад экономики в России в 2022 году должен составить 8,8%, указал Кудрин.
Также, по словам главы СП, согласно базовому прогнозу, инфляция в стране в этом году достигнет 20,7%, в следующем – более 6%.
Кудрин также сообщил, сколько средств понадобится для стабилизации ситуации в экономике в текущем году. Так, речь идет более чем о 4 триллионах рублей. Их планируют выделить из федерального бюджета. Кудрин также отметил, что все полученные в этом году доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 6,3 триллионов будут потрачены.
Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence сообщили, что России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года из-за ограничений со стороны Запада. Они считают, что Украине для этого понадобится пять лет. Согласно данным прогноза, падение ВВП России в 2022 году достигнет 11,1%, а к 2023 году России удастся замедлить уменьшение ВВП до 1,9%. Увеличение прогнозируется в России только в 2024 году. Так, рост составит 1,6%. Инфляция в стране в 2022 году может достигнуть 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5%, к 2026 году она сократится до 4,6%.