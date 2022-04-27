Кудрин предупредил о «сложной» ситуации в российской экономике

В России в ближайшие полтора-два года будет наблюдаться очень сложная экономическая ситуация, в этой связи сейчас крайне важно оценить свои силы и ресурсы. Об заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей, передает РИА Новости.

«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», - подчеркнул он.

Согласно предварительным оценкам, спад экономики в России в 2022 году должен составить 8,8%, указал Кудрин.

Также, по словам главы СП, согласно базовому прогнозу, инфляция в стране в этом году достигнет 20,7%, в следующем – более 6%.

Кудрин также сообщил, сколько средств понадобится для стабилизации ситуации в экономике в текущем году. Так, речь идет более чем о 4 триллионах рублей. Их планируют выделить из федерального бюджета. Кудрин также отметил, что все полученные в этом году доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 6,3 триллионов будут потрачены.