США стали главным покупателем российского мороженого

Россия в 2021 году увеличила экспорт мороженого в 1,5 раза – до рекордных 86 млн долларов, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе. Ведущим импортером стали США, а замыкает пятерку лидеров Китай.

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«В 2021 году российский экспорт мороженого поставил очередной рекорд, увеличившись на 50%, до 86 млн долларов. В физическом выражении объем поставок вырос на 26% и превысил 33 тыс. тонн», – говорится в материалах.

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Поставки осуществлялись в 45 стран (годом ранее их было 34), передает РИА «Новости».

«На первое место среди ведущих импортеров российского мороженого вышли США. В 2021 году отгрузки в эту страну увеличились в 2,8 раза, до 10,6 тыс. тонн в физическом выражении, и в 3,1 раза, до 29 млн долларов – в стоимостном», – сообщают эксперты.

Вторая позиция – у Казахстана, куда было поставлено 9,9 тыс. тонн мороженого (минус 11% по сравнению с 2020 годом) на 23 млн долларов (плюс 12%). На третьем месте – Монголия: в эту страну поставки выросли на 7,1% – до 2,2 тыс. тонн в натуральном объеме и на 19%, до 5,7 млн долларов – в денежном выражении.

Также в топ-5 покупателей российского мороженого вошли Украина, закупившая продукции на 5,6 млн долларов (плюс 23% к 2020 году), и Китай, куда поставлено мороженое на 4 млн долларов (минус 3,2%).

«Впервые российское мороженое отправлено в Нигерию – по итогам 2021 году объем поставок в эту страну составил 77 тонн, еще более 138 тонн продано в Бразилию», – сообщают в «Агроэкспорте».

Кроме того, в 4,1 раза выросли отгрузки в Сенегал – до 653 тыс. долларов, в 1,5 раза в Кот-д'Ивуар – до 526 тыс. долларов, и в 3,1 раза во Вьетнам – до 277 тыс. долларов.