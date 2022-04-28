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1 час назад

В Турции назвали единственный способ спасти европейскую энергетику

Lenta.ru

Существует только один способ, который поможет Европе избавиться от зависимости от российского газа и гарантировать энергетическую безопасность. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

В Турции нашли способ спасти европейскую энергетику
Фото: ReutersReuters

Автор материала напомнил, что многие европейские страны на протяжении 30 лет пользовались дешевым российскими энергоресурсами. Однако после начала российской спецоперации на Украине Европа обеспокоилась своей зависимостью от России. В то же время в статье отмечается, что у региона нет возможности изменить ситуацию за короткое время.

В то же время автор материала назвал единственное, по его мнению, решение, которое поможет Европе спасти свою энергетику. Речь идет о получении большего количества энергии из возобновляемых источников. Уточняется, что ряд стран стремится создать альтернативу природному газу хотя бы отчасти, установив больше ветряных турбин и солнечных батарей. По мнению автора публикации, сложившаяся ситуация может стать шансом «превратить кризис в возможность» и ускорить процесс перехода к чистой энергии.

Ранее сообщалось, что планы Китая по развитию ветроэнергетики в Тибете смогут обеспечить Европу энергией.

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