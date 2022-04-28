Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
39 минут назад

Немецкий энергохолдинг принял условия России о покупке газа

Свободная пресса

Немецкий энергохолдинг Uniper, являющийся крупнейшим импортером российского газа в Германию, будет переводить платежи за российский газ в российский банк, а не в европейский.

В Германии приняли условия России о покупке газа
Фото: ReutersReuters

"План состоит в том, чтобы производить наши платежи в евро на счет в России", - цитирует РЕН ТВ источник.

Цены на газ онлайн смотрите на этом графике.

Накануне канцлер Австрии Нехаммер заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рублях.

«Газпромбанк» отклонил платежи за газ для ФРГ и Австрии

23 марта президент России Владимир Путин сообщил о переводе оплаты природного газа в государства Евросоюза и другие страны, которые ввели антироссийские санкции, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.

Ранее «СП» писала, что президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишиневу нечем заменить российский газ, поскольку закупка топлива на рынке обойдется гораздо дороже.

Экономика,Владимир Путин,Газпромбанк,ЕС,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители