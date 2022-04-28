В Германии приняли условия России о покупке газа

Немецкий энергохолдинг Uniper, являющийся крупнейшим импортером российского газа в Германию, будет переводить платежи за российский газ в российский банк, а не в европейский.
"План состоит в том, чтобы производить наши платежи в евро на счет в России", - цитирует РЕН ТВ источник.
Цены на газ онлайн смотрите на этом графике.
Накануне канцлер Австрии Нехаммер заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рублях.
23 марта президент России Владимир Путин сообщил о переводе оплаты природного газа в государства Евросоюза и другие страны, которые ввели антироссийские санкции, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
Ранее «СП» писала, что президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишиневу нечем заменить российский газ, поскольку закупка топлива на рынке обойдется гораздо дороже.