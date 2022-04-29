Россия предложила Индии двойную схему торговли

Российские переговорщики убеждают Индию платить в долларах или евро только за нефть, а остальные товары покупать и продавать с помощью рупий и рублей через созданную Банком России Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом со ссылкой на источники в индийских структурах сообщает Bloomberg.

В обсуждении предложения на прошлой неделе участвовали представители Сбера, российских Центробанка и Минфина. Окончательное решение относительно двойной схемы платежей еще не принято.

Торговый дефицит Индии с Россией составляет 5,5 миллиарда долларов, включая импорт нефти и нефтепродуктов на сумму более трех миллиардов. Нью-Дели хочет сократить торговый дисбаланс, добавив экспорта на два миллиарда.

Москва призывает Индию к платежам в рупиях и рублях через СПФС с тех пор, как были объявлены санкции в отношении российских банков и запрет на транзакции через систему SWIFT. Форма расчетов представляется такой: рубли будут переданы на хранение в индийский банк и конвертированы в рупии и наоборот при поставках в обратном направлении.

В настоящее время Индия воздерживается от ограничений торговли с Россией, несмотря на призывы США и Евросоюза, которые ввели санкции в отношении Москвы из-за действий российской армии на Украине.