Южная Корея поделится газом с Европой

Правительство Республики Корея решило перенаправить часть предназначенных для собственной страны поставок сжиженного природного газа в страны Европы на фоне дефицита этого энергоносителя там из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг сообщил телеканал KBS .

Министерство торговли, промышленности и энергетики в среду решило, что южнокорейские власти могут позволить себе оказать Европе подобную услугу, поскольку зима уже закончилась. Ведомство указало, что объемы поставок будут такими, что они не повлияют на внутренний спрос и цены на газ. Однако в Сеуле не уточнили, когда именно и в каком количестве будут поставлены энергоресурсы.