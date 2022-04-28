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55 минут назад

СМИ: Южная Корея направит часть своих резервов природного газа в Европу

ТАССиещё 1

Правительство Республики Корея решило перенаправить часть предназначенных для собственной страны поставок сжиженного природного газа в страны Европы на фоне дефицита этого энергоносителя там из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг сообщил телеканал KBS.

Южная Корея поделится газом с Европой
Фото: EPAEPA

Министерство торговли, промышленности и энергетики в среду решило, что южнокорейские власти могут позволить себе оказать Европе подобную услугу, поскольку зима уже закончилась. Ведомство указало, что объемы поставок будут такими, что они не повлияют на внутренний спрос и цены на газ. Однако в Сеуле не уточнили, когда именно и в каком количестве будут поставлены энергоресурсы.

Как информирует агентство Yonhap со ссылкой на источник, Южную Корею, вероятно, о подобном содействии попросили либо в Европе, либо в США. В феврале на подобную просьбу Вашингтона в Сеуле ответили отказом.

Экономика,
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